Bolig totalskadd i brann i Åmli

NTB

Et bolighus og en bil ble totalskadd i en brann i Åmli i Agder natt til onsdag.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.34 onsdag.

– Det er en bygning på et småbruk som brenner. De som er der, skal ha kommet seg ut, forteller operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB kort tid etterpå.

Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet. Slukkingsarbeidet ble derfor konsentrert om å redde et uthus og hindre spredning til terrenget rundt.

Politiet opplyser på Twitter ved 2.15-tiden at to personer ble sendt til legevakt for en sjekk etter å ha pustet inn røyk.

Årsaken til brannen er ikke kjent, og politiet har opprettet sak for å etterforske hendelsen.