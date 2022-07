18-åring fra Bergen dømt for fyllekjøring med elsparkesykkel

NTB

18-åringen fra Bergen kjørte elsparkesykkel påvirket av alkohol kun to dager etter at nye promillerregler trådte i kraft. Det fikk store konsekvenser.

18-åringen er dømt til betinget fengsel, bot og har mistet førerkortet.

Kjøreturen med elsparkesykkel skjedde i Bergen i juni – kun to dager etter at nye regler om promillegrense hadde trådt i kraft.

Kjøringen skjedde i et travelt område med mange fotgjengere, noe retten har lagt vekt på.

– En viktig del av straffens formål er altså å virke så avskrekkende at folk flest avstår fra å kjøre under ruspåvirkning, noe vi kaller allmennpreventive hensyn. Dette har retten lagt vekt på. I straffeskjerpende retning er det også lagt vekt på at siktede kjørte elsparkesykkelen i et tett befolket sentrumsområde, noe som gjorde risikoen for skade større, står det i dommen fra Hordaland tingrett.

15. juni ble det innført nye regler for elsparkesykler, blant annet promillegrense. Elsparkesyklene ble omklassifisert fra sykkel til motorvogn, og dermed kan elsparkesyklister miste førerkortet dersom de kjører med promille.

18-åringen er tidligere ustraffet og kom i retten med en uforbeholden tilståelse. Han innrømmer at han var klar over at han hadde promille da han startet kjøreturen, og han visste at det hadde kommet nye regler om promillekjøring med elsparkesykkel.

18-åringen dømmes til 15 dager betinget fengsel, 10.000 kroner i bot, og han mister førerkortet i 15 måneder. Han pålegges også å gjennomføre en ny førerprøve før han får førerkortet tilbake, ifølge dommen.