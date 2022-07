Person siktet for å ha solgt sprit på Sørlandet

Flere personer ble søndag innlagt med mistanke om metanolforgiftning. Det viste seg å ikke være metanol, men én person er siktet for å ha solgt sprit.

NTB

En person er siktet for å ha solgt sprit på Sørlandet etter at flere ble lagt inn med forgiftning på Sørlandet sykehus.

– Etterforskningen har avdekket at sprit som er drukket, kan knyttes til en mindre, privat sammenkomst i Mandal lørdag kveld, opplyser fungerende driftsenhetsleder Bernt Mushom i Vestre Agder driftsenhet i en pressemelding.

Personen er avhørt av politiet og har erkjent å ha solgt sprit til folk som var til stede på festen. Politiet har beslaglagt spriten, som vil bli undersøkt.

Alle involverte er godt voksne personer, ifølge Mushom.

Sørlandet sykehus gikk søndag ut med advarsel mot mulig giftig metanol i omløp etter at flere personer var lagt inn med forgiftning. Politiet startet etterforskning, men prøveanalyser mandag viste imidlertid at de innlagte ikke var metanolforgiftet.

– Ut fra sykdomsforløp og andre laboratorieprøver var det sterk mistanke om metanolforgiftning. I samråd med Oslo universitetssykehus og Giftinformasjonssentralen gikk vi derfor ut med advarsel for å forebygge mulig skade hos andre. Det er svært gledelig at mistanken nå er avkreftet, sier fungerende fagdirektør Per Kristian Hyldmo ved Sørlandet sykehus.