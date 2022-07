Biolog mener Freya bør skytes

NTB

Biolog Per Espen Fjeld tar til orde for at kjendishvalrossen Freya skal bli avlivet.

Fjeld skriver i en kronikk i NRK Ytring at Freya har gjort mer skade enn andre dyr som er blitt avlivet, men at hvalrossen får leve fordi den har fått et navn. Han påpeker at hvalrossen heller ikke hører hjemme i Oslofjorden eller kan pare seg her.

Han mener det at hvalrossen en sårbar art, ikke er et argument for å la Freya leve. Fjeld skriver at det hvert år avlives tusenvis av dyr i Norge, enten for å bli mat eller fordi de gjør skade.

– Hvis vi virkelig bryr oss om hvalrossen, bør vi se mot nord, der tusenvis av Freya sine slektninger lever. Havisen de bor ved, smelter bort på grunn av klimaendringene. Flere titalls oljeblokker skal tildeles nær iskanten, tett på hvalrossene sitt sårbare hjem, skriver Fjeld.

– Det er et gigantisk paradoks at disse utfordringene knapt får oppmerksomhet, mens en enslig hvalross beskyttes som om den betyr alt. Dessverre har ikke alle hvalrosser sitt eget navn, skriver Fjeld.