Steinras stenger riksvei 13 i Hardanger

Riksvei 13 mellom Tyssedal og Stana er stengt etter at det gikk et mindre skred mandag. På grunn av fare for nye skred, er veien stengt i første omgang fram til onsdag. Foto: Steinar Fresvik, Statens vegvesen / NTB Les mer Lukk

NTB

