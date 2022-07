To personer funnet i god behold i redningsaksjon i Sogn

NTB

Nødetatene satte i gang en redningsaksjon etter at en kano ble observert tom i Gudvangen i Sogn. En stund senere ble en mann og en kvinne funnet i god behold.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.44. En kano var observert tom i vassdraget mellom Oppheimsvannet og Gudvangen.

Det ble dermed satt i gang en leteaksjon før de ble funnet i god behold en drøy time senere.

– Begge to er funnet etter at de klarte å ta seg til land på egen hånd. De er blitt sjekket av helse. Ikke skadde. De har selv opplyst at kanoen kantret mens de var på padletur, skriver Vest politidistrikt på Twitter.