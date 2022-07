Ustabilt vær i vente over hele landet

Det er all grunn til å ha paraplyen klar, ifølge meteorologenes prognoser. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Et lavtrykk setter sitt preg på hele landet, og det er ventet ustabilt vær over det ganske land, ifølge meteorologene.

– Det som er sikkert, er at det sørger for ustabilt vær over hele landet det neste døgnet, skriver Meteorologisk institutt på Twitter mandag formiddag.

Det blir sannsynlig Midt-Norge som får det verste været, ifølge meteorologene.

– Der kan det også bli torden i løpet av kvelden, skriver de videre.

De neste dagene er det ventet rundt 20 grader på deler av Østlandet, mens det kan bli rundt fem grader lavere i vest og i nord.