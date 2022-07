NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 25. juli.

Ingebrigtsen tok sitt første VM-gul

Jakob Ingebrigtsen løp inn til sitt første VM-gull da han var klart best på 5000-meteren på tiden 13.09,24 under friidretts-VM i Eugene mandag.

Et rykk på den siste runden ble avgjørende i den tette duellen mellom nordmannen og kenyanske Jacob Krop.

Savnet jente funnet i god behold

En tenåringsjenta som ble meldt savnet etter at hun kom bort fra turfølget sitt i Vindafjord i Rogaland, ble funnet i god behold ved 2.20-tiden i natt. Jenta, som er i 15-16-årsalderen, hadde vært savnet i fire-fem timer da politiet ble varslet om saken søndag klokken 22.20. Både hund, helikopter og droner ble satt inn i søket.

Fagforeninger ber EU-kommisjonen sette temperaturgrense



Etter at tre personer omkom på jobben under hetebølgen i Madrid i forrige uke, ber Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) EU-kommisjonen mandag om å fastsette grenser for hvor varmt det kan være for å utføre arbeid utendørs.

Ifølge DEFS mangler de fleste EU-landene regler for hvor varmt det kan være før utendørs arbeid stanses.

Regimemotstandere henrettet i Myanmar

Militærjuntaen i Myanmar har gjennomført henrettelsene på fire regimekritikere, skriver statlige medier i landet. Det er første gang på flere tiår at dødsdommer er fullbyrdet i landet.

Blant de fire er et tidligere medlem av Aung San Suu Kyis parti, Phyo Zeya Thaw, og en framtredende demokratiaktivist, Kyaw Min Ju, kjent som Jimmy, som begge var dømt til døden for terrorisme.

Duplantis slettet sin egen verdensrekord i stavsprang

Den svenske stavstjernen Armand «Mondo» Duplantis herjet med resten av feltet og vant finalen i friidretts-VM med verdensrekord på 6,21 meter.

Dermed hevet han sin tidligere rekord fra 6,20, som han kom seg over i innendørs-VM i Beograd i mars i år.