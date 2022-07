Ambassadeansatte går til retten for å få tariffavtale

NTB

I ti år har lokalt ansatte ved Norges ambassader kjempet forgjeves for å få tariffavtale. Nå de til retten med kravet sitt.

I flere år har staten sagt nei til kravet om en kollektivavtale for lokalt ansatte. Derfor havner saken nå i Arbeidsretten, skriver Klassekampen.

Leder Anne Karsten i fagforeningen for de lokalt ansatte (UDLAF) sier de går til retten fordi de ikke har nådd fram med dialog.

– Utenriksdepartementet ønsker ikke å snakke med oss. Vi har forsøkt årlig å ha møter, men det skjer ingenting, sier hun.

Nesten 1.200 personer er lokalt ansatt ved Norges utestasjoner, 226 av dem er norske borgere. UDLAF har rundt 100 medlemmer og fremmet krav om tariffavtale under den forrige rødgrønne regjeringen i 2012. Kravet ble avvist året etter. I august 2017 prøvde de på nytt, men fikk avslag igjen.

I 2019 krevde YS og Delta at medlemmene ble tilknyttet hovedavtalen i staten, men svaret var det samme.

Utenriksdepartementet (UD) skriver til avisen at arbeidsforhold som regel reguleres av lover og praksis i landet der den ansatte bor og jobber. Departementet sier de lokalt ansatte ikke er omfattet av hovedavtalene i staten.

– Det legges likevel stor vekt på at alle ansatte i utenrikstjenesten, både utsendte og lokalt ansatte, har medbestemmelse i saker av betydning for deres arbeidssituasjon. Derfor er det etablert en egen samarbeidsavtale for å sikre dette, skriver Bogsnes.