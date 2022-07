Leteaksjon etter tenåringsjente i Vindafjord

NTB

Redningsmannskaper og frivillige leter etter en tenåringsjente som kom bort fra følget sitt på en tur i Vindafjord søndag.

Politiet fikk melding om den savnede jenta, som er i 15-16-årsalderen, klokken 22.20 søndag kveld.

– Da hadde hun vært savnet i fire-fem timer, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB litt etter midnatt.

– Vi er i en tidlig fase av søket, med frivillige som er på vei ut, og et redningshelikopter som er satt inn i søket, sier Bjørnsen. To dronepiloter fra brannvesenet og en politihund er også kalt ut til stedet. Jenta ble sist sett i området ved Bleifossen, og Bjørnsen sier søket foregår i et skogsterreng.

Det er rundt 16–17 grader og oppholdsvær, men det er meldt regn etter klokken 2.

Jenta er iført regntøy og trolig sydvest.