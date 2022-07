Politiet om trafikken ved Rammstein-konsert: – Går greit for seg

Folk strømmer til shuttlebusser for å dra på Rammstein-konsert på Bjerke travbane i Oslo søndag.

NTB

Politiet og Ruter advarte i forkant av kveldens Rammstein-konsert i Oslo om mulighetene for trafikkkaos. Søndag kveld går det rolig for seg, ifølge politiet.

Det tyske metallbandet skal søndag kveld spille på Bjerke travbane foran 60.000 tilskuere. Både politiet og Ruter har i forkant advart publikum om at det kan bli krevende med trafikk og kollektivtransport før og etter konserten.

Søndag kveld gikk det greit for seg ved konsertområdet, opplyser operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt til NTB;

– Vi har hatt kjennskap til konserten i lang tid. Det var litt trafikale utfordringer i starten, men det har løst seg, sier Sannes.

Politiet har sperret av riksvei 4 Trondheimsveien for vanlig trafikk nordover fra Sinsenkrysset for å sikre fremkommelighet av de mange shuttlebussene som skal frakte publikum til travbanen.

En stund var systemet for billettskanning nede, noe som førte til stans i de enorme køene utenfor travbanen, men de tekniske problemene ble raskt løst, skriver TV 2.

Rammstein er kjent for sine storslagne sceneshow og svir angivelig av rundt 1.000 liter diesel per konsert i forbindelse med pyroteknikk og fyrverkerier. Brannvesenet i Oslo skriver på Twitter at de har gitt tillatelse til flammebruken.

Søndagens konsert er en av norgeshistoriens største konserter med billettsalg. I 2005 spilte a-ha gratiskonsert i Frognerparken foran 120.000 tilskuere.