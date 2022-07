Politiet mener biler ble påtent i Asker

NTB

Flere biler ble skadd i en brann på Billingstad i Asker natt til søndag. Politiet mistenker at brannen er påsatt og skal gjøre tekniske undersøkelser av bilene.

– Det er to biler som er direkte brannskadd. To andre biler har varme- og vannskader, tvitrer Oslo politidistrikt.

Klokken 2.09 ble det meldt om brann i to parkerte biler, og en halvtime senere var brannen slukket. Brannvesenet fortsatte arbeidet på stedet og hindret blant annet at et dieselutslipp lekket ut i Sandvikselva.

Brannårsaken er ikke kjent, men politiet mistenker at den er påsatt. En mann ble sett forlate stedet på en elsparkesykkel like før klokken 2.

Politiet ber om tips i saken. Mannen var iført svart caps, svarte/mørke klær og en t-skjorte med Ghostbuster-emblem.

– Politiet oppretter sak og vil foreta kriminaltekniske undersøkelser på bilene, opplyser politiet.

Ingen personer ble skadd i brannen.