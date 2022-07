Det brenner fremdeles i gjenvinningsanlegget i Sandnes

NTB

Brannmannskaper driver fortsatt med etterslokking i gjenvinningsanlegget IVAR i Sandnes. Brannen brøt ut fredag morgen.

– Det brenner fremdeles, og vi har sett små ulmebranner, men det er vanskelig for oss å nå dem ettersom vi ikke kan gå inn i bygget, sier innsatsleder i Rogaland brann- og redning, Rune Tønnesen til NRK i 18-tiden lørdag.

Brannmannskapene har kontroll på brannen og driver med etterslukking, noe de vil fortsette med utover kvelden. Tønnesen tror de vil avslutte slokningsarbeidet innen midnatt.

Det var fredag klokka 9.42 at brannvesenet ble varslet om brannen i gjenvinningsanlegget. Fredag kveld ble det opplyst at takkonstruksjonen til bygget hadde kollapset. Det gjør at slokningsarbeidet er krevende.

– Dette er et stort bygg og et komplisert anlegg. Og en takkollaps gjør det vanskelig for å oss å gå inn. Vi må gjøre all innsats fra utsiden, og det gjør det vanskelig å få oversikt, sier Tønnesen.