Trafikkulykke i Drammen – sjåfør mistenkt for ruspåvirket kjøring

NTB

Tre personer var involvert i en trafikkulykke på Svelvikveien i Drammen. En sjåfør som kom over i motgående kjørefelt, er mistenkt for ruspåvirket kjøring.

Ingen av de involverte ble alvorlig skadd, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt, blåste i alkometeret til over lovlig verdi og mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 18.17, og veien er nå åpen.