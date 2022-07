NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 23. juli.

Friidretts-VM fortsetter i USA

Dagens program er som følger:

Finaler:

* Tresteg menn klokka 3.00 (søndag)

* 800 m menn kl. 3.10

* 5000 m kvinner kl. 3.25 (Karoline Bjerkeli Grøvdal)

* Spyd menn kl. 3.35, 4 x 100 m kvinner kl. 4.30

* 4 x 100 m menn kl. 4.50.

Innledende øvelser: Tikamp menn 100 m 18.50 (Sander Skotheim), tikamp menn lengde 19.40, 1. runde 100 m hekk kvinner 20.20, kvalifisering lengde kvinner 21.00, tikamp menn kule 21.10, tikamp menn høyde 1.10 (søndag), 1. runde 4 x 400 m kvinner 2.10 (med Norge), 4 x 400 m menn 02.40, tikamp menn 400 m 3.55.

Formel 1 og Formel 2

Dennis Hauger kjører sprintløp i Frankrike Grand Prix i Le Castellet klokka 17.55. Han vil starte langt bak, da han måtte bryte under fredagens kvalifisering og endte på en 18. plass.

Formel 1 kjører kvalifisering i Frankrike Grand Prix klokka 16

Møte for førstedamer og -menn i Ukraina

Ukraina arrangerer et «toppmøte» for førstedamer og -menn i Kyiv. Det er førstedame i Ukraina, Olena Zelenska, som er initiativtaker. Samlingen ble arrangert for første gang i Kyiv i fjor.

Pride-markering i Tyskland

Det avholdes en pride-markering i Berlin fra klokka. 12. Pride-feiringen blir den 43. i rekken i den tyske hovedstaden. Markeringen er en av Europas største pridearrangementer.