NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 23. juli.

Friidretts-VM: To nordmenn til stavfinalen

Sondre Guttormsen (23) og Pål Haugen Lillefosse (21) klarte begge 5,75 meter i siste forsøk og er blant dem som tok seg til VM-finalen i stav. Finalen går av stabelen natt til mandag.

Alle de 12 som tok seg til finalen i Eugene, Oregon var over 5,75 meter, og blant dem var selvsagt også storfavoritten Armand Duplantis fra Sverige.

Flere ulykker med lettmotorsykkel

To gutter i tenårene ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en MC-ulykke i Nome kommune i Telemark. Lettmotorsykkelen skled på noe grus og kjørte av veien, opplyser Sørøst politidistrikt.

På Hadeland i Innlandet ble føreren av en lettmotorsykkel fraktet til sykehus for undersøkelser etter en utforkjøring.

Hveteprisen faller til nivå den ikke har vært på siden før krigen

Hveteprisen stuper og er nå lavere enn siden før Russlands krig i Ukraina startet. Det skjer etter kornavtalen som FN inngikk med Russland og Ukraina.

I Chicago har prisen på hvete som leveres i september falt med 5,9 prosent. På Euronext falt den samme prisen med 6,4 prosent.

Zelenskyj-rådgiver sier 1.000 russere er omringet i Kherson

Mer enn 1.000 russiske soldater er blitt omringet av ukrainske styrker i Kherson sør i Ukraina, ifølge en rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj.

Presidentrådgiver Oleksij Arestovytsj sier at de russiske styrkene har gjort et mislykket forsøk på å bryte seg ut, men at de er omringet nær landsbyen Vsyokopillja.

Biden med hes koronastemme: – Mye bedre enn jeg høres ut som

USAs president Joe Biden sier at han har det bra etter at han ble smittet av koronaviruset, selv om den hese stemmen avslører at han har symptomer.

USAs president deltok fredag i en videosamtale med sitt økonomiske team og forsøkte å fremstå frisk og rask. En raspete og hes stemme klarte han ikke å skjule.

– Jeg føler meg mye bedre enn jeg høres ut som, sa Biden.