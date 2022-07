Global undersøkelse: Norge er et av verdens verste land å finne seg til rette i

Norge har blitt rangert som nummer 34 av 52 i en undersøkelse over hvor det er best for utlendinger å bosette seg. På ett område scorer vi oppsiktsvekkende lavt.

En underøkelse fra Expat Insider rangerer 52 destinasjoner etter hvor bra det er for utlenginger å bosette seg der. Norge plasserer seg samlet som nummer 34, men bak den plasseringen skjuler det seg både illevarslende og mer oppløftende enkeltplasseringer per kategori.

Norge presterer best på områdene der utenlandske innbyggere blir spurt om arbeidsliv og livskvalitet, men scorer langt under gjennomsnittet på en rekke andre spørsmål, melder det norske engelskspråklige nyhetsnettstedet The Local.

Samlet sett var 68 prosent av utenlandsinnbyggere i Norge fornøyd med livet sitt, mot 71 prosent globalt.

Vanskelig å finne seg til rette

Det største problemet for utenlandske borgere er ifølge undersøkelsen å finne seg til rette (settle in) i Norge. Her er Norge blant de verste på listen, med bare Sverige og Kuwait bak.

De utenlandske innbyggere poengterte at det var vanskelig å tilpasse seg kulturen. Flere sa de slet med å få seg venner og over en tredjedel beskrev lokalbefolkningen som innesluttet og lite gjestmilde.

– Det er veldig vanskelig å knytte personlige bånd med lokalbefolkningen. Jeg klarer ikke overvinne følelsen av å være fremmed, uttrykker en ikke navngitt respondent bosatt i Norge overfor The Local.

Noen lyspunkter for Norge

På noen punkter oppleves Norge likevel som et av de beste landene å bo i.

Når det kommer til fordeling mellom arbeid og fritid, havner Norge på andreplass, bare slått av Danmark.

Mer enn 75 prosent av deltakerne sa at de var fornøyd med balansen mellom arbeid og fritid, sammenlignet med 62 prosent globalt.

Dette har trolig sammenheng med at det er gode muligheter for å jobbe fulltid i Norge, kombinert med ordninger som sikrer ferie og 8-timers arbeidsdag. I tillegg er det vanlig å tilby en viss fleksibilitet i arbeidstiden og mulighet for hjemmekontor.

– Det har stor innvirkning på at jeg har nok tid til familien min, det sosiale livet og fritidsaktiviteter, uttaler en annen respondent som bor i Norge til The Local.

De utenlandske innbyggerne var også imponert over den lokale økonomien, jobbsikkerheten og forretningskulturen. Enkel tilgang til høyhastighetsinternett, kontantløse betalingsalternativer og nettløsningene til de offentlige tjenestene var andre områder deltakerne var svært fornøyde med.

Dårlig mat og dårlige bomuligheter

Norge rangerte lavt på tilgangen til boliger. 48 prosent rapporterte at det var vanskelig å få råd til bolig i Norge. Respondentene i Norge var også misfornøyde med de høye levekostnadene generelt.

Mangel på utelivsmuligheter og kulinarisk variasjon fører til at utenlandske borgere i Norge bare er halvparten så fornøyde med mat og drikke-servering som det globale gjennomsnittet.