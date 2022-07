Mann pågrepet og siktet etter trusselsituasjon på kjøpesenter i Bergen

NTB

Væpnet politi rykket ut til en trusselsituasjon på kjøpesenteret Galleriet i Bergen sentrum fredag kveld. En mann som kom med truende uttalelser, er pågrepet.

– Pågripelsen var udramatisk, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NRK.

Politiet understreket at vedkommende ikke var til fare for publikum. Han ble isolert inne på et toalett på kjøpesenteret.

– Vi driver og forhandler med vedkommende, fortalte Ommedal til NTB i 21.30-tiden.

Det var en vekter på kjøpesenteret som varslet politiet, som rykket ut bevæpnet. Kjøpesenteret ble ikke evakuert, og politiet omtalte samtalen med mannen som god.

Det er uklart om mannen hadde våpen. Han er i første omgang siktet for trusler, men det er ikke tatt stilling til varetektsfengsling, opplyser jourhavende politiadvokat Dywecke Gjermundrød i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

– Han blir sittende her til i morgen. Da skal det gjennomføres etterforskningsskritt, og så vil en jurist ta en vurdering av hva som skjer videre med ham, sier hun.