Freya er funnet på et hemmelig sted i Oslofjorden

Hvalrossen Freya har vært i Oslo hele uken. Fortsatt er den et sted i Oslofjorden. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Hvalrossen Freya er fortsatt i Oslofjorden, men Fiskeridirektoratet holder posisjonen hemmelig. Myndighetene skal snart avgjøre hva de skal gjøre med Freya.

– Vi har observert og funnet Freya. Vi skal fortsette å observere henne og går ikke ut med hvor hun befinner seg, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet til Aftenposten.

Direktoratets oppsynsfartøy Rind fant hvalrossen fredag kveld. De holder posisjonen hemmelig for å unngå at folk kommer for tett på Freya.

Lørdag vil direktoratet komme med mer informasjon om hvor hvalrossen er. Da vil de også si om de skal gjøre noe med Freya. Nå prøver de å ha kontroll over hvor den befinner seg.

– Vi går vakt, observerer hvor hun hviler, og hvor hun beiter. Flere tiltak vurderes. Vi utreder muligheten for flytting. Også muligheten for å veilede henne ut av Oslofjorden. Observasjonene i kveld vil være avgjørende for hva som skal gjøres.

Hvalrossen Freya har fått mye oppmerksomhet i norske medier denne sommeren. Hun ble for alvor kjendis etter et besøk i Kragerø i juni, hvor hun tok seg til rette og slappet av på flere fritidsbåter. Siden har hun beveget seg langs norgeskysten. De siste dagene har hun hatt tilhold i Oslo.