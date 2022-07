Gjenvinningsanlegg i Sandnes kan kollapse – Sivilforsvaret har ankommet stedet

NTB

I timevis har det brent kraftig i gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus i Sandnes. Røyklukt kan merkes over store deler av Sandnes.

Politiet i sørvest skriver på Twitter rundt klokken 18 fredag at det fremdeles er kraftig røykutvikling fra gjenvinningsanlegget. De skriver også at vindretningen gjør at røyklukt kan merkes over store deler av Sandnes, og at vinduer og dører bør lukkes.

Ifølge Stavanger Aftenblad har Sivilforsvaret ankommet gjenvinningsanlegget, og like etter klokken 18.00 ble et helikopter satt i arbeid med å slukke brannen.

Gjenvinningsanlegget til IVAR har kostet 650 millioner kroner, og anses nå som totalskadd. Det er en fare for at det kan kollapse, skriver politiet.

Tidligere på dagen ga brannvesenet opp å slukke den kraftige brannen fra innsiden.

Nødetatene ble varslet om brannen klokka 9.42 fredag. 15 personer ble evakuert. En time senere hadde brannmannskaper kontroll på brannen, men den blusset så opp igjen i et transportbånd.