Coop kaller tilbake Änglamark Tortilla Chips 125 gram etter at det er påvist høye nivåer av tropanalkaloid i produktene. Produktet er nå fjernet fra butikk.

Bakgrunnen for tilbakekallelsen er før høye grenseverdier av stoffet tropanalklorid.

«Tropanalkaloid er naturlig til stede i produktet, og det er per i dag ingen maksgrense for hvor høye verdier produktene kan inneholde. Fra 1. september innføres det imidlertid en grenseverdi på 5,0 μg/kg», heter det i en pressemelding fra Coop, via NTB.

Änglamark Tortilla Chips.

Enkelte tropane alkalodier kan gi effekter på blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre, ifølge Europalov.no, som følger EØS- og Schengen-saker fr EU til Norge.

– Dette er produkter med lang holdbarhet. Varer som er ute i butikk har holdbarhetsdato etter at de nye forskriftene trer i kraft. Kundene skal være trygge på de varene de handler hos Coop og vi ønsker derfor å fjerne produktene fra våre butikker. Kunder som har produktene kan levere dem tilbake i butikk og få igjen pengene sine eller nytt produkt, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge i pressemedigen.

Tilbakekallingen gjelder Änglamark Tortilla Chips 125 gram, med følgende best før-datoer: 14.08.2022, 12.09.2022, 02.11.2022, 03.11.2022, 30.11.2022 og 29.12.2022.