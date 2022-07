Lagmannsretten: Askim-siktet kan varetektsfengsles i to uker

NTB

Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i en bil ved fylkesvei 115 i Askim, blir varetektsfengslet likevel.

Mannen, som er i 50-årene, var sjåfør av bilen der kvinnen ble funnet. Nødetatene ble varslet av forbipasserende i 5.15-tiden tirsdag. Kvinnen hadde store skader. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men hun ble erklært død på stedet.

Den siktede mannen ble først ikke varetektsfengslet etter at Follo og Nordre Østfold tingrett ikke tok politiets begjæring om varetektsfengsling av siktede til følge.

Påtalemyndigheten anket kjennelsen. Lagmannsretten tok anken til følge og skriver at den siktede kan holdes i varetektsfengsel inntil noe annet bestemmes av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 5. august 2022. De skriver også at han undergis brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden. Han nektes videre adgang til aviser og kringkasting i hele fengslingsperioden