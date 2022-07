Politiet anslår rundt 100 fornærmede etter Oslo-skytingen

NTB

Flere har vært kritiske til at mange berørte etter skytingen i Oslo har blitt nektet bistandsadvokat. Flere har anket og noen avslag er omgjort, sier politiet.

– Vi har et fortløpende samarbeid med tingretten der vi oversender oppdatert materiale rundt analysearbeid som vi gjør. Det gjør at de fortløpende er bedre i stand til å ta stilling over søknadene og ankene som kommer, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo-politiet på en pressekonferanse.

Politiet definerer 69 personer som fornærmet i saken, men politiet tror dette tallet kan øke til rundt 100 personer. Dette er medregnet de to som ble drept. Politiet har hatt flere møter med tingretten og bistandsadvokater.

– Det gjøres fortløpende vurderinger og behandlinger av anker på avslag, og noen avslag er omgjort, sier Enoksen.

Siktede begjært videre fengslet

Terrorsiktede Zaniar Matapour er fremdeles siktet for terror, og begjæres videre fengslet, fortalte politiet på en pressekonferanse fredag.

Matapour fremstilles for videre varetektsfengsling på mandag. Det er så langt uklart om fengslingsmøtet blir fysisk, eller om det bli gjennomført uten rettsmøte som kontorforretning.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

Politiets og PSTs håndtering skal evakueres

Politidirektoratet og PST eier dette arbeidet. Innretningen og sammensetningen er ikke klar, sier fungerende leder for Felles operativ tjeneste, Gunn Anita Bjørnbakk, på politiets pressekonferanse fredag.

Både PSTs og politiets håndtering av hendelsene skal evalueres.

Evalueringen skal ta for seg om politiet kunne gjort noe annerledes og få hele bildet av hva som skjedde, sa hun videre.

Etterforskningen pågår for fullt, og over 100 personer jobber med denne, sa Bjørnbakk.