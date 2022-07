Fortsatt trøbbel for SAS etter streiken – flere fly innstilt fredag

Tre døgn etter at streiken er over er SAS-trafikken fortsatt preget av innstillinger. Flyselskapet oppfordrer passasjerene til å møte opp som normalt om de ikke har fått annen beskjed Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter at streiken ble avsluttet natt til tirsdag denne uken, sa SAS at de ville ha normal drift etter to døgn. Fredag er likevel 19 flygninger kansellert.