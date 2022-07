Regjeringen vurderer makspris på strøm

NTB

Makspris og restriksjon er på eksport av strøm er tiltak som vurderes av regjeringen. Den sørnorske strømproduksjonen har ikke vært lavere på ti år.

I forrige uke var strømproduksjonen i Sør-Norge den laveste på ti år, viser tall fra Statnett. Så langt i juli er eksporten av strøm reduserte med 75 prosent.

Kraftselskapene har ifølge Statnett holdt igjen på vannkraften, skriver NRK.

– Vi er glad for at det kan se ut til at de har lyttet og holder igjen på det verdifulle vannet i magasinene, sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet.

Det sendes likevel mye strøm fra Norge til Europa, og sannsynligheten for rasjonering av strømmen liten. Likevel vurderes tiltak.

– Restriksjoner på eksporten av strøm til Europa kan være et av tiltakene det er behov for, sier Sæther.

Foreløpig har regjeringen sagt nei makspris på strøm. Rødt varsler at de vil ta opp spørsmålet på nytt. Sæther sier det er til vurdering, men at det kan få uheldige konsekvenser.

– Varigheten av strømpriskrisen kombinert med andre priser som stiger, tilsier at regjeringa bør ta grep, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt.