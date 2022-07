Markant fall på Oslo Børs torsdag

Et fall i oljeprisen torsdag ettermiddag er en av grunnene til at Oslo Børs endte børsdagen med en nedgang torsdag.

NTB

Oljeprisen, sammen Equinor og Aker BP, har bidratt til å dra Oslo Børs ned torsdag. Hovedindeksen endte børsdagen på 1.185,12 poeng, en nedgang på 1,7 prosent.

Aksjene i selskapene var blant taperne da børsen stengte torsdag. Equinor endte ned 4,3 prosent og Aker BP endte 6 prosent ned. Telenor, Yara og SAS hadde heller ingen strålende dag. Selskapene endte ned henholdsvis 4,1 prosent, 0,3 prosent og 7,4 prosent.

Et fall i oljeprisen har også bidratt til fallet på børsen. Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 103,31 dollar fatet, noe som er en nedgang på 3 prosent.

Seismikkselskapene TGS og PGS presenterte torsdag morgen sine resultater for årets andre kvartal.

Omsetningen i TGS kom inn på 230 millioner dollar, en økning fra 71,9 millioner i samme periode i fjor. Inntektene i PGS endte på 274 millioner dollar i årets periode, mot 186 millioner dollar i samme periode i fjor. PGS melder samtidig at det er tildelt to betydelige kontrakter i Asia-Stillehavet, skriver E24.

TGS-aksjen endte børsdagen ned 5,9 prosent. PGS-aksjen på sin side endte med en oppgang på 1,7 prosent.

Det ble en negativ dag på de toneangivende europeiske børsene. FTSE 100-indeksen i London var torsdag ettermiddag ned 0,1 prosent. Den tyske DAX-indeksen var ned 0,5 prosent. Samtidig var den franske CAC 40-indeksen ned 0,04 prosent.