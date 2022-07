Askim-dødsfallet: Siktede sier kvinnen hoppet ut av bil i svært høy fart

Kvinnen i 40-årene ble funnet død i denne bilen langs fylkesvei 115 i Askim. Foto: Freddie Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for uaktsomt drap på en kvinne i 40-årene i Askim, sier at kvinnen hoppet ut at bilen mens den kjørte i svært høy hastighet.