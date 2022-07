Politiet fikk ikke medhold i varetektsfengsling av siktet etter Askim-dødsfall

NTB

Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i en bil ved fylkesvei 115 i Askim, blir ikke varetektsfengslet.

Mannen, som er i 50-årene, var sjåfør av bilen der kvinnen ble funnet. Nødetatene ble varslet av forbipasserende i 5.15-tiden tirsdag. Kvinnen hadde store skader. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men hun ble erklært død på stedet.

Politiet ba om to ukers varetektsfengsling med brev-, besøks- og medieforbud. Follo og Nordre Østfold tingrett har ikke tatt politiets begjæring om varetektsfengsling av siktede til følge. Retten har ikke funnet at mistankekravet er oppfylt.

– Politiet har imidlertid meddelt tingretten at kjennelsen vil bli anket og tingretten har besluttet at påtalemyndighetens anke gis oppsettende virkning. Dette innebærer at siktede vil følgelig bli holdt videre i varetekt fram til lagmannsretten har truffet en avgjørelse, opplyser politiadvokat Ole Friestad i en pressemelding.