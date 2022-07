Sylvi Listhaug raser mot rekordhøye bensinpriser

– Det er et regelrett ran av alle som er avhengige av bil, enten vi snakker om familier eller næringsliv, sier Fremskrittspartiets leder.

Onsdag la SSB frem ferske tall for utviklingen i «Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff» i Norge.

I tallmaterialet kommer det frem at at drivstoffprisene aldri har vært så høye som de var i juni måned. Gjennomsnittprisen for bensin denne måneden var 26,16 kroner, og dieselen kostet 24,58 kroner. Dette er en økning på over 60 prosent sammenlignet med samme måned i 2021, da prisene lå på henholdsvis 16,20 kroner for bensin, og 15,21 kroner for diesel.

Prisrekorden får Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til å rase.

– Vi har aldri sett slike drivstoffpriser i dette landet. Det er et regelrett ran av alle som er avhengige av bil, enten vi snakker om familier eller næringsliv, sier Listhaug i en pressemelding.

I mars i fjor uttalte Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad VG at det er uaktuelt å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner.

– Senterpartiets løfter var null verdt og legitimiteten til regjeringsprosjektet er borte. Vedum skulle jo være den folkelige ministeren og lytte til den vanlige mann og kvinne i gata, i stedet snur han dem ryggen, sier Listhaug i pressemeldingen.

I pressemeldingen vises det også til at Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å fjerne både veibruksavgiften og CO 2 -avgiften på drivstoff, men at de ikke har fått gjennomslag.

– Selv om både Vedum og Støre sier de har forståelse for at prisøkningene er krevende for mange, tror jeg ikke de klarer å forstå hvor vanskelig den økonomiske situasjonen er for mange familier og bedrifter. Hvis de hadde gjort det, ville de redusert drivstoffavgiftene for lenge siden, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

I tallene fra SSB kommer det også frem at nordmenn fylte 2,6 prosent mindre drivstoff i juni sammenlignet med samme måned i fjor.