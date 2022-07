Askim-ulykken: Siktet mann framstilles for varetekt

En kvinne i 40-årene ble funnet død ved fylkesvei 115 i Askim. Foto: Freddie Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i en bil ved fylkesvei 115 i Askim, fremstilles for varetekt onsdag.