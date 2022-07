Potetforbruket halvert på 25 år

NTB

Stadig flere kutter ut poteter og velger ris og pasta til middagsmaten. Potetforbruket i Norge er nesten halvert de siste 25 årene.

Nordmenn spiser nå 18 kilo poteter per person i året, mens vi i 1996 spiste 29 kilo poteter per person, viser tall Nynorsk pressekontor har hentet fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Tilbake på 50-tallet satte vi til livs om lag 90 kilo poteter hver i året.

– På 1960- og 1970-tallet var det vanlig med kokt potet til de fleste middagsmåltider. Etter at alternativer for potet, som ris og pasta, tok over norske middager, ble det naturlig nok ei dramatisk endring i hva som ble lagt på tallerkenen. I tillegg har det kommet helt nye retter som pizza og taco, sier analysesjef Tore Angelsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

En undersøkelse Kantar har gjort for Opplysningskontoret viser at nesten én av fem ikke spiser potet i noen av hverdagene, mens nesten én av tre spiser det i tre-fire av hverdagene. De eldre spiser mye mer potet enn de yngre.

Én potetsort skiller seg imidlertid ut, nemlig små delikatessepoteter. Her har det faktisk vært en oppgang.

– Vi har ikke tall for dette, men også vi merker at folk i større grad tenker at smått er godt, sier Angelsen.