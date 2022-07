Mange cruiseskip langs norskekysten i sommer

NTB

Cruiseskipene har inntatt Norge igjen etter to koronaår. Nordkapp er blant kommunene hvor det settes rekord for antall cruiseskip.

Det er forventet at 135 cruiseskip skal komme innom Nordkapp havn i år. Så mange skip har aldri før besøkt kommunen, skriver NRK.

I hele 2019 kom det 102 cruiseskip til havnen i Nordkapp, så langt i år er det tallet på 84.

Fungerende ordfører Tor Mikkola var bekymret for at cruiseturistene skulle forsvinne etter pandemien og er nå lettet over at de kommer sterkere tilbake.

– Cruisetrafikken er det som holder liv i kulturlivet, utestedene og mange av butikkene, sier han.

I år er det ventet 40 prosent flere cruiseanløp i norske havner sammenlignet med 2019. I 2019 besøkte 3,7 millioner cruisepassasjerer norskekysten, og det var totalt 2.881 cruiseanløp. I år er ventet totalt 4 millioner passasjerer og 3.422 anløp, opplyste Kystverket.

Tallene er basert på antall meldte anløp til havnene.