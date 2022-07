TV 2: Politiet har funnet overgrepsmateriale hos Jan Helge Andersen

Politiet skal ha utført en speilkopi av Andersens laptop, og sikret seg med det alle filene på maskinen. Bildet viser Jan Helge Andersen avbildet under en rekonstruksjon av drapene i Baneheia.

Politiet skal ha gjort beslag av flere ulovlige datafiler hjemme hos Baneheia-dømte Jan Helge Andersen.

Mandag siktet Oslo politidistrikt Jan Helge Andersen (41) i den nye Baneheia-etterforskningen. Ifølge VG skal politiet ha gjennomført flere ransakinger i Andersens hjem.

Onsdag hevder TV 2 politiet i all hemmelighet tok seg inn i boligen til Andersen 7. mars. Politiet skal ha utført en speilkopi av Andersens laptop, og sikret seg med det alle filene på maskinen.

Overgrepsbilder

Politiet skal fortsatt ikke være ferdig med å gjennomgå maskinen til Andersen, men så langt skal de ha funnet flere filer som inneholder seksualiserte bilder av unge jenter.

Enkelte bilder viser overgrep som blir utført mot barn, får TV 2 opplyst.

Andersens forsvarer, Svein Holden, har ikke besvart TV 2s henvendelser i forbindelse med saken.

Siktet på ny

Tirsdag ble Jan Helge Andersen siktet på nytt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Andersen ble i utgangspunktet bare dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8). Han ble dømt til 19 års fengsel for drapet.

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset, skriver statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter i en epost til NRK.

Baneheia-drapene

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager etter at de ble drept.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar 2021. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.