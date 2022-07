SAS-streiken ble nok et skjær i sjøen for reiselivet i nord

NTB

I Nord-Norge har det mange håpet skulle bli en jubelsommer, blitt en lavmælt affære med flere kanselleringer. SAS-streiken er en av årssakene.

Midnattsol, vakre fjellutsikter og hvite sandstrender er tilsynelatende ikke nok for å redde sommerferien for reiseaktørene i Nord-Norge. For til tross for at de er blant Norges mest ettertraktede sommerdestinasjoner, var SAS-streiken en stor strek i regningen, ifølge Virke Reiseliv.

En 28 timer lang busstur er rett og slett ikke like attraktiv som en totimers flytur.

– Nord-Norge er helt avhengige av flybaserte gjester, både norske og utenlandske, og flere destinasjoner i nord har gitt tydelig og klare tilbakemeldinger på at det ikke har blitt den jubelsommeren de hadde trodd og håpet på, sier leder Audun Pettersen i Virke Reiseliv til NTB.

Ifølge Pettersen er det en direkte konsekvens av den 15 dager lange SAS-streiken, som ble avsluttet natt til tirsdag.

– Siden SAS-flyene har stått på bakken, er det kun Widerøe, Norwegian og til dels Flyr som har hatt ruter til Nord-Norge. I tillegg er flyprisene veldig høye, sier Pettersen.

En flybillett fra Oslo til Tromsø ligger fort på mellom 3.000 og 5.000 kroner en vei.

Turister måtte reise hjem via Finland

Høye billettpriser og flere kansellerte fly er en nedtur for flere destinasjoner i Nord-Norge, som hadde gledet seg til den første «normale» sommerferien etter to år med pandemi og unntakstilstander.

– Det er ikke så voldsomt mange reisealternativer når SAS-flyene står, og det har fått konsekvenser for reiselivsnæringen, og spesielt aktivitets- og opplevelsesaktørene, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Lone Helle, til NTB.

Hun forteller at flere store grupper har kansellert planlagte aktiviteter i byen, og at flere turister har hatt problemer med å komme seg hjem etter å ha blitt flyfast i Tromsø.

Det går ikke tog til Tromsø, og ønsker reisende å ta tog må de først ta buss eller bil fra Narvik via Sverige eller ned til Fauske først, forklarer hun. Alternativet er å ta kystruten med Hurtigruten eller Havila, eller kjøre bil eller leiebil, et alternativ som har blitt stadig dyrere med økende drivstoffpriser.

– Det er både kostbart og tidkrevende med så store avstander. Vi har også måttet sende mange gjester hjem via Finland i mangel på alternativer, sier Helle.

– Det skaper usikkerhet om hva konsekvensene blir på sikt, og om folk blir redd for å bestille reiser med fly. Det er ikke på grunn av SAS-streiken alene, men flere flystreiker i løpet av sommeren. Vi er vant til at flyene går, men i det siste har det blitt snudd på hodet.

Flyteknikerstreiken tidligere i sommer førte også til flere flykanselleringer til og fra Nord-Norge.

Tar tid å komme tilbake til normalen

I Tromsø er opplevelsessenteret Polaria, hvor gjester blant annet kan besøke byens polarseler, hardt rammet av sommerens flystreiker. Normalt sett er de blant regionens mest besøkte reiselivsbedrifter, og sommeren er deres høysesong.

– Vi synes det er bekymringsfullt at besøkstallene er så lave, sier direktør Anne Grete Johansen til NTB.

– Selv om flyene er i luften igjen om et par dager, vil det få et etterslep, og det er få som planlegger å reise med fly med så kort varsel, legger hun til.

Gjennom den 15 dager lange SAS-streiken har nesten 2.500 flygninger i Norge blitt kansellert. Norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg, sa tirsdag at det vil ta to dager før driften er tilbake til normalen.

Hittil i år er besøkstallene på Polaria kun 60–70 prosent av normal-trafikken. Det kommer etter to år med pandemi og få turister.

– Jeg tror mange sitter på vent, og det opplever Nord-Norge i mye større grad enn andre regioner som har kortere reisedistanser og transportalternativer. Det er fullt spiselig å ta en busstur til Vestlandet, men ikke like fristende å ta buss til Nord-Norge, sier Johansen.

Halverte bookingstall i Lofoten

Det er en erfaring nabo-destinasjonen Lofoten også føler på.

– Det har ikke vært den sommeren vi hadde håpet på, men vi krysser fingrene for at august blir bedre, sier daglig leder Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten til NTB.

Også der er det aktivitetsbedriftene som er hardest rammet. Blant annet selskapet Lofoten Explorer, som tilbyr rib-turer i Trollfjorden og havørnsafari, har en nedgang på hele 50 prosent i sommer sammenlignet med i fjor, ifølge Lofotposten. Det samme gjelder Eventselskapet Aqua Lofoten Coast Adventure AS på Reine.

Riktignok var 2021 et rekordår for Lofoten, men nedgangen er verre enn ventet. Nesten ingen tør å forhåndsbestille aktiviteter lang tid i forveien, forteller Hege Ragni Haugerud, som er booking- og administrasjonsansvarlig i Destination Lofoten.

– Juni var en god måned hvor gjestene i gjennomsnitt bestilte aktiviteter i våre kanaler 16 dager i forveien. Men fram til midten av juli har de bestilt kun 6 dager før ankomst, sier Haugerud til NTB, og legger til at det også gjelder de utenlandske turistene.

– Vi har hørt om dem som har tapt penger i forbindelse med streiken, ved at de ikke får refundert det de har bestilt på forhånd. Det har nok ført til en skepsis og at flere ikke tør bestille tidlig, sier hun.

I tillegg har økte priser ført til at flere synes det er for dyrt å reise til Lofoten og Nord-Norge.

– Vi ser at det er en del kanselleringer som følge av SAS-streiken, men også på grunn av de voldsomt høye flyprisene. I tillegg er ikke drivstoffavgiften på vår side, og det har blitt mye dyrere å kjøre hit med bil, avslutter Samuelsen.

Fortsatt håp for august

Det støttes av Johansen i Tromsø, som påpeker at også andre faktorer, som den dårlige økonomien i Europa, energikrisen og Ukraina-krigen, legger en demper på reiselysten.

– En del av gjestene vi normalt sett ville hatt hos oss nå, er ikke her, sier hun.

Alt håp er imidlertid ikke ute. For selv om vi er godt inne i fellesferien her i Norge, har de aller fleste europeiske feriegjestene ennå ikke tatt sommerferie, understreker direktør Audun Pettersen i Virke Reiseliv.

– For de utenlandske gjestene ligger hovedferien i august, så det er fortsatt mulig å redde stumpene der. I nord er hovedsesongen i august, og siden SAS-konflikten er over, kan det berge mye av resten av sommeren for norsk reiseliv, avslutter han.