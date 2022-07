NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 20. juli.

Siste runde i lederavstemningen i Storbritannia.

Femte, og foreløpig siste, runde i avstemningen blant det konservative partiets parlamentarikere om hvem de vil ha som leder i partiet, gjennomføres i London onsdag. Etter denne runden vil to kandidater stå igjen, og hvem av dem som blir Boris Johnsons arvtaker skal avgjøres i en uravstemning blant partiets medlemmer til høsten.

Tour de France fortsetter

Verdenstouren i sykling fortsetter. Det er dag 23 av 33 og klart for 17. etappe, som går 129,7 kilometer fra Saint-Gaudens til Peyragudes i Frankrike. Etappen starter klokka 13.15.

VM i friidrett

Verdensmesterskapet i Friidrett i Oregon USA fortsetter på sin sjette dag natt til torsdag. Det er blant annet klart for innledende øvelser, med blant annet kvalifisering i 5.000 meter for kvinner, der Karoline Bjerkeli Grøvdal skal delta klokka 1.25 norsk tid. Det er også finale i diskos for kvinner klokka 3.30 og 3.000 meter med hinder for kvinner klokka 4.45.

Kvartfinale i Europamesterskapet

EM for kvinner i England går inn i sine siste runder når England møter Spania i den ene kvartfinalen i mesterskapet. Kampen sparkes i gang klokka 21 i Brighton.