To personer involvert i zipline-ulykke på Tryvann i Oslo

Ambulanser utenfor inngangen til klatreparken på Tryvann etter det politiet betegner som et uhell da to personer kolliderte i en zipline. De involverte ble ifølge politiet sjekket av helsepersonell på stedet, men ikke tatt med videre.

NTB

To personer slapp trolig med lettere skader etter en ulykke i en zipline på Tryvann i Oslo mandag ettermiddag.

Alle nødetatene rykket ut til klatreparken i 18-tiden, og to personer ble hentet ned.

– Trolig lettere skader på begge to. De blir ivaretatt av ambulanse på stedet, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Litt tidligere opplyste politiet at en av dem hadde smerter i et bein.

Ifølge politiet skyldes ulykken trolig at sikkerhetsrutinene ikke er fulgt.

– Det fremstår som et uhell. Trolig er ikke sikkerhetsrutiner fulgt som har gjort at to stykker har kollidert i hverandre. De ble sjekket ut av helsevesenet, men ikke tatt med videre. Det blir ingen politisak, og vi forlater stedet.