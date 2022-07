Påtaleansvarlig i Hagen-saken har sagt opp

NTB

Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Hagen-saken har sagt opp sin stilling i Øst politidistrikt. En ny påtaleansvarlig er klar fra høsten, opplyser politiet.

– Vi bekrefter at Gjermund Hanssen har sagt opp sin stilling i Øst politidistrikt. Saken vil få en ny påtaleansvarlig fra høsten, opplyser seksjonsleder Agnes Beate Hemiø ved spesialseksjonen påtale i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Hanssen har vært påtaleansvarlig etterforskningsleder for etterforskningen siden høsten 2020. Han tok over for daværende påtaleansvarlig, politiadvokat Haris Hrenovica, etter at hun sluttet i Øst politidistrikt for å starte i ny jobb i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Politiet vil foreløpig ikke kommentere hvem som tar over som påtaleansvarlig etterforskningsleder i saken.

RB har forsøkt å få en kommentar fra Gjermund Hanssen uten å lykkes.