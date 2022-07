Paraglider har krasjlandet ved Lysefjorden

NTB

En paraglider krasjlandet tirsdag morgen i Lysebotn, innerst i Lysefjorden i Rogaland. Han landet på en fjellhylle, men ble senere hentet ut av luftambulanse.

Både luftambulanse, redningshelikopter og en del bilressurser ble sendt til ulykkesstedet, ifølge Stavanger Aftenbladet. Mannen skal ha vært ved bevissthet, men skadeomfanget er uklart.

– Når det er snakk om høy fart, er det alltid en mulighet for skader som ikke er synlige, sier redningsleder Per Hognaland ved Hovedredningssentralen, som understreker at han ikke har noen helseopplysninger om mannen.

Krasjlandingen skal ha skjedd et sted mellom Ørneredet på toppen av fjellformasjonen og campingplassen i bunnen av dalen.