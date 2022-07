Bilfører siktet etter at kvinne ble funnet død i bil

En kvinne i 40-årene er funnet død ved fylkesvei 115 i Askim. Det er for tidlig å si om det ligger noe kriminelt bak, ifølge politiet. Politiet gjør undersøkelser i en bil på stedet.

En mann er siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i en bil ved fylkesvei 115 i Askim tirsdag morgen.

– Fører av bilen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt kvinnens død. Det er en relasjon mellom fører og avdøde, skriver politiet i en pressemelding.

Mannen kjørte altså bilen der kvinnen ble funnet død.

Politiet etterforsker saken og jobber med å finne ut av hendelsesforløpet. De opplyser at siktelsen bygger på at det har oppstått et sammenstøt.

Øst politidistrikt fikk melding om at det var funnet en hardt skadd kvinne ved fylkesvei 115 i Askim i 5.15-tiden tirsdag morgen.

– Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men kvinnen ble erklært død av helsepersonell på stedet, opplyser politiet.

Det var to forbipasserende som varslet nødetatene om kvinnen. Disse to skal avhøres i tillegg til den siktede mannen.

Politiet undersøker nå stedet og bilen, som skal være en leiebil.