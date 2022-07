NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 19. juli.

SAS oppe og flyr igjen

Etter 15 dager med streik landet SAS og pilotforeningene natt til tirsdag en avtale, og streiken er med det avsluttet. Pilotene skal tilbake på jobb og SAS-flyene skal opp i luften igjen, men det er ventet at det vil ta noen dager før alt er tilbake til normalen.

Fjerde runde i toryenes lederavstemning

Fjerde runde i avstemningen blant det konservative partiets parlamentarikere om kandidater til ledervervet i partiet. Fire gjenværende kandidater kjemper om å bli ny leder i Det konservative partiet og dermed Storbritannias statsminister etter Boris Johnson. Etter mandagens tredje valgomgang var det parlamentariker Tom Tugendhat som måtte kaste inn håndkleet.

Klimamøtet i Berlin avsluttes

Representanter fra en rekke land har vært samlet til et to dager langt klimamøte i Berlin. Her drøftes den globale oppvarmingen av rundt 40 land, samtidig som deler av Europa er rammet av en kraftig hetebølge. Klimamøtet i Berlin skal fungere som en forberedelse til klimaforhandlingene i Egypt senere i år.

Bodø/Glimt i ny kvalifiseringsrunde

Bodø/Glimt møter Linfield fra Nord-Irland i andre kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Bodø/Glimt slo ut Klaksvik 4–3 sammenlagt i 1. kvalifiseringsrunde. Danker de ut Linfield venter enten litauiske Zalgiris eller svenske Malmö. Norge har ikke hatt et lag kvalifisert til den gjeveste europacupen siden Rosenborg deltok høsten 2007.

VM i friidrett

Karsten Warholm vant sitt semifinaleheat på 400 meter hekk med 48,00 og er klar for finalen i friidretts-VM natt til onsdag norsk tid. Også Jakob Ingebrigtsen skal løpe finale i 1500 meter. Amalie Iuel deltar i innledende øvelser på 400 meter hekk.