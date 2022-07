NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 19. juli.

SAS-streiken er over

SAS-pilotenes streik er over etter 15 dager. SAS og pilotforeningene kunngjorde i 3.20-tiden at de hadde kommet til enighet. De streikende pilotene vil gå på jobb igjen tirsdag, men det er ventet at det vil ta noen dager før SAS' flyginger går som normalt igjen.

Gasslekkasje på Herøya

Det ble natt til tirsdag meldt om en gasslekkasje inne på fabrikkområdet på Herøya i Porsgrunn i Telemark. De ansatte ved fabrikken ble evakuert, alle ble gjort rede for og ingen ble skadd.

13 drept i fengsel

13 innsatte er drept og to såret i et sammenstøt i et fengsel i Ecuador. Hendelsen fant sted i samme fengsel der 44 innsatte ble drept i et blodig sammenstøt i mai i år. Fengselsopprør er vanlig i Ecuador, der narkogjenger kjemper om kontroll.

Zelenskyj sparker flere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gir ytterligere 28 ansatte i landets sikkerhetstjeneste SBU sparken. Avskjedigelsene skjer på ulike nivåer i SBU, men sett under ett «er årsakene de samme: utilstrekkelige resultater», sier presidenten. Søndag ga han mer enn 60 sparken i sikkerhetstjenesten og ved riksadvokatkontoret.

Midlertidig nei til utlevering av narkobaron

En domstol i Mexico setter midlertidig foten ned for utlevering av narkobaronen og kartell-lederen Rafael Caro Quintero til USA. Det må foreligge en formell utleveringsbegjæring først, slår domstolen fast. 69-åringen ble pågrepet nord i Mexico fredag i forrige uke.

Ingen semifinale på Slettum

Elisabeth Slettums (35) 23,55 i 200-meterkvalifiseringen var ikke godt nok til å gå videre til semifinalen som finner sted natt til fredag norsk tid. Slettum løp i det tredje av i alt seks kvalifiseringsheat.