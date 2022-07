Gasslekkasje på Herøya – ingen er skadd

NTB

Det ble natt til tirsdag meldt om en gasslekkasje inne på fabrikkområdet på Herøya i Porsgrunn i Telemark. Politiet melder at lekkasjen er stanset.

– Nødetater og industrivern er på stedet, melder Sørøst politidistrikt på Twitter.

I en oppdatering klokken 1.45 melder politiet at lekkasjen er stanset, og at det ikke er behov for å evakuere befolkningen rundt Herøya.

– Samtlige ansatte på industriområdet er gjort rede for og ingen er skadd, skriver politiet.

Herøya Industripark skriver på sine nettsider at det hadde skjedd en uønsket hendelse hos selskapet Inovyn.

– Industrivernet melder om at det pågår innsats fra industrivern og nødetater i forbindelse med hendelsen. De melder at det ikke er fare for omgivelsene utenfor industriparken, heter det i en oppdatering klokken 1.24.

Klokken 1.44 skriver de at gasslekkasjen i fabrikken er lokalisert og stoppet.

Ifølge NRK er gassen som har lekket vinylklorid.

– Vi prøver nå å få oversikt. De ansatte er evakuert, sa operasjonsleder Per Arne Amundsen i politiet til VG i 1-tiden.