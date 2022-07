Kommunikasjonssjef: – En eksistensiell forhandling for SAS

NTB

Meklingen mellom SAS-pilotene og ledelsen er helt avgjørende for hele selskapets framtid, sier kommunikasjonssjef Karin Nyman i SAS.

– Dette er ikke en vanlig forhandling, det er en eksistensiell forhandling for SAS, sier Nyman i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT i 14.30-tiden mandag.

SAS-pilotenes streik pågår mandag på 15. døgnet, og partene har vært i Stockholm for å forhandle siden onsdag forrige uke. Mandag morgen understreket begge parter at det haster å bli enige. Dette gjentar kommunikasjonssjefen:

– Nå må vi ha en avtale. Dette må ta slutt, sier hun.

– Men hvis det er slik, hvorfor kan dere ikke bare gå med på pilotenes krav?

– Det er enkelt. Vi må få inn ekstern kapital. Vi må ha en avtale som er «investeringsbar», sier hun.

Kommunikasjonssjefen vil ikke bekrefte om de både forhandler med pilotene og investorer samtidig. Hun vil heller ikke si hva selskapet gjør dersom de ikke får til en slik avtale.

– Nå er vårt fokus å komme til enighet om en avtale. Jeg må stoppe der, jeg kan ikke kommentere mer, sier Nyman.

Da mandagens mekling startet, gjorde forhandlingsleder Marianne Hernæs i SAS det klart at man snart er «ved veis ende».

– Det er en meget, meget alvorlig situasjon. Vi har vært i mekling i tre-fire uker og i konflikt i over to uker. Vi begynner å nærme oss et tidspunkt hvor jeg som forhandlingsleder må innse at nå kommer vi ikke lenger, sa hun.