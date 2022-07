Kjendishvalrossen Freya på Frogner i Oslo

NTB

Hvalrossen Freya har dukket opp flere steder langs kysten den siste tiden. Nå har hun ankommet hovedstaden, natt til mandag sov hun på Frogner.

Hvalrossen på 600 kilo har fått massiv oppmerksomhet de siste ukene og har blitt en snakkis i sosiale medier etter flere besøk langs kysten.

Spesielt har hun fått oppmerksomhet for at hun legger seg i småbåter som ligger til kai og at hun ikke ser ut til å være nevneverdig engstelig for mennesker.

Hvalrossen Freya er på Oslo-besøk. Hun ble første observert i vannet ved Frognerstranda søndag ettermiddag.

Natt til mandag ble Freya observert på en brygge ved Kongen Marina. Hun ble først sett i Oslo søndag ettermiddag.

Første gang Freya ble sett i Norge, var i Troms i 2019, ifølge NRK. Hvalrossen har også blitt observert i Danmark, Nederland og Storbritannia.