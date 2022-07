NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 18. juli.

SAS-forhandlingene fortsetter

I dag er det to uker siden 900 piloter i SAS gikk ut i streik. Partene avsluttet i går kveld forhandlingene etter rundt 33 timer sammenhengende møter. I dag klokka 9 møtes de igjen i Näringslivets Hus i Stockholm i et forsøk på å finne en løsning.

Utenriksministeren åpner Moldejazz

Den seks dager lange festivalen Moldejazz starter i dag. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er til stede under åpningsseremonien i Alexandraparken.

Rettssak mot Steve Bannon

Den føderale rettssaken mot Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon starter. Han er tiltalt for å ha vist forakt for retten etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne for komiteen som gransker kongresstormingen i januar i fjor.

Ny runde i toryenes lederavstemning

I dag holdes tredje runde i avstemningen blant det konservative partiets parlamentarikere om kandidater til ledervervet i partiet. Det er ventet at Boris Johnsons arvtaker blir kunngjort 5. september.

Dom mot Parkland-skytteren

Det ventes dom i rettssaken mot Nikolas Cruz, som har erklært seg skyldig i å ha drept 17 mennesker på en videregående skole i Parkland i Florida i 2018. Han risikerer dødsstraff.

15. runde i 1. divisjon

Den suverene lederen Brann har bortekamp mot Raufoss i mennenes 1. divisjon i fotball. De øvrige kampene i dag er Bryne – Fredrikstad, Grorud – Mjøndalen, Start – Sandnes Ulf og Åsane – Skeid.