Støre forsvarer krafteksporten

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser å gripe inn i kraftmarkedet og handelen med utlandet som tiltak mot de høye strømprisene.

– Når vi har overskudd, kan vi selge til utlandet. Men med jevne mellomrom er det tørre perioder eller hele tørrår. Da trenger vi kraft fra utlandet for å dekke opp vår egen mangel. Denne handelen er bra for oss, sier Støre i et intervju med Aftenposten/E24.

Han syns ikke noe om å lukke Norge fra det europeiske kraftmarkedet, slik flere har tatt til orde for.

– Det er en farlig tanke og vil ikke tjene oss godt. Det vil kunne gi oss dyrere kraft og kraftmangel i gitte situasjoner. Vi vil neppe kunne importere kraft når vi har behov for det uten at vi bidrar til andre land når de har behov. Det er en gjensidighet i dette, sier Støre.

Han mener at mange av drivkreftene bak de høye strømprisene ikke kan styres med politikk, men at regjeringen vil stille opp for de som er hardest rammet.

– Vi må forberede oss på en tøff vinter. Vi må være ærlige og snakke sant om det som kommer. Strømprisene blir høyere enn vi har vært vant med. Dette er en europeisk energikrise, som omfatter oss alle, sier han.