Ingen ekstra midler til de rammede etter Oslo-skytingen

Det er ikke lagt opp til at staten følger opp de rammede etter skytingen mot to utesteder i Oslo 25. juni, noe Støttegruppen etter 22. juli reagerer på. Foto: Javad M. Parsa / NTB

NTB

Minst 200 personer ble rammet av skytingen på to utesteder i Oslo 25. juni, men foreløpig setter ikke regjeringen av ekstra penger til å følge dem opp.

Istedenfor har Helsedirektoratet sendt brev til statsforvalterne der de bes om å oppfordre kommunene til å følge opp, skriver NRK.

Støttegruppen etter 22. juli er ikke fornøyd med situasjonen og frykter en gjentakelse av feilene som ble gjort etter angrepene på regjeringskvartalet og Utøya.

– Vi sitter med en dyrekjøpt erfaring etter 22. juli. Da var det mye som sviktet, spesielt oppfølgingen av de berørte, både på kort og på lang sikt, sier leder Lisbeth Røyneland.

Støttegruppen mener det er feil å la det være opp til de berørte å ta kontakt selv og ønsker dessuten å flytte ansvaret opp fra kommunalt nivå. De ønsker seg et såkalt katastroferegister, der berørte kan registrere seg for å sikre at de får informasjon og oppfølging i tiden etterpå.

To menn ble drept og over 20 skadd da Zaniar Matapour åpnet ild mot det skeive utestedet London Pub og musikkbaren Per på hjørnet i Oslo natt til lørdag 25. juni. Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror.