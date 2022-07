Mann kritisk skadd i voldshendelse i Porsgrunn

NTB

En mann er siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 30-årene ble kritisk skadd i en voldshendelse i Porsgrunn natt til søndag.

Voldshendelsen skal ha funnet sted i området Brekka, sør for Porsgrunn sentrum.

Operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt opplyser til NTB at politiet fikk melding om hendelsen klokka 5.15 søndag morgen, etter at den skadde mannen selv hadde oppsøkt helsevesenet. Han ble senere fløyet til Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader.

Søndag formiddag ble en mann i 30-årene pågrepet. Han er siktet for grov kroppsskade, opplyste fungerende leder for etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon, Linda Leland, til VG søndag ettermiddag. Hun opplyste samtidig at den fornærmede mannen har alvorlige skader.

– Tilstanden er kritisk, men stabil, sier Leland.

Hun ønsker ikke å gå i detalj om hendelsesforløpet.

Den siktedes forsvarer, advokat Sverre Sjøvold, sier til VG at han ennå ikke har fått snakket med sin klient.