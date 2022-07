Tre menn siktet for dødelig vold i Skien

En mann i 20-årene døde på sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Skien sentrum lørdag formiddag. Tre menn er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Foto: Geir Norendal / NTB

NTB

Tre menn er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 20-årene døde etter at han ble knivstukket i Skien sentrum lørdag.