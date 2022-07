SAS-meglingen fortsetter utover natten søndag

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, sier at det fortsatt jobbes hardt for å få en slutt på streiken. Foto: Chris Anderson / TT Nyhetsbyrån / NTB

Partene i SAS-konflikten har sent lørdag kveld ikke kommet til noen løsning og riksmekler Mats Ruland sier at forhandlingene vil fortsette hele natten.

– Det er ingen avklaring ennå. Vi skal ut å kjøpe litt mat og kommer til å sitte gjennom natten. Jeg kan ikke si noe mer enn det nå, sa riksmekler Mats Ruland da han møtte pressekorpset utenfor Næringslivets hus i Stockholm klokken 23.20 lørdag kveld.

Forhandlingene mellom SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group fortsatte i Stockholm lørdag. Partene har sittet i møter i Näringslivets Hus i Stockholm siden klokka 10. Ifølge Ruland har de kommet videre.

Partene i SAS-konflikten jobber fortsatt med å få på plass en løsning, ifølge pilotleder. Streiken er nå inne i sitt 13. døgn.

Det har vært stille fra partene i kveldstimene lørdag, men pilotenes forhandlingsleder sier de fortsatt jobber hardt.

– Vi jobber fortsatt hardt for å få på plass en løsning som kan få slutt på streiken. Jeg vet ikke hvor lenge samtalene vil pågå, sa lederen av Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, til NTB litt før klokka 16 lørdag.

Tidligere lørdag varslet den norske riksmekleren Mats Ruland at det hadde vært bra utvikling de første timene på formiddagen.

SAS-streiken har vart siden mandag 4. juli, og cirka 30.000 passasjerer rammes hver dag.

Til sammen har det vært over 2.000 innstilte flygninger bare i Norge. Lørdag er over 130 avganger kansellert, og søndag er allerede over 100 SAS-flygninger innstilt.